Шольц назвал опасными слова Трампа о "диктаторе" Зеленском

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность украинского лидера Владимира Зеленского неверно и опасно. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel.

"Это попросту неверно и опасно – оспаривать демократическую легитимность президента Зеленского <...> Правда в том, что Владимир Зеленский – избранный глава государства Украина", – сказал Шольц.

Таким образом канцлер Германии прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором без выборов".

Шольц также добавил, что невозможно провести полноценные выборы во время конфликта, и это соответствует положениям украинской конституции и законам выборов.

Трамп ранее назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям, добавив, что противном случае, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.