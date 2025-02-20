Сын Трампа предложил Зеленскому победить без денег США

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Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому одержать победу без "бесконечных долларов". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт Трампа-младшего в X.

Так сын политика прокомментировал видео в социальной сети, на котором похожий на президента Украины человек танцует под песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария". В сообщении Трамп-младший предложил оценить результат такой победы.

Ранее глава США заявил о некомпетентности Зеленского. Американский лидер обвинил власти Украины в том, что они позволили продолжаться конфликту, а также назвал "нелепыми" заявления Зеленского.

Также критику в адрес президента Украины поддержал глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Он оставил комментарий в X виде эмодзи с изображением 100% под публикацией одного из пользователей, в которой отмечалось, что глава Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

