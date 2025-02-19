Песков заявил, что от Киева можно ожидать чего угодно

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что от Киева можно ожидать чего угодно. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, который опубликовал фрагмент разговора в своем телеграм-канале.

Песков назвал очевидным то, что некоторым не нравится возобновление контактов РФ и США, поэтому они пытаются "подорвать диалог" между странами. Именно поэтому пресс-секретарь российского президента считает, что нужно быть начеку.

Представитель Кремля также рассказал, что делегации РФ и США выразили в Эр-Рияде политическую волю, пожелав организовать переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом как можно быстрее. Однако Песков не смог сказать, сколько уйдет времени на подготовку этой встречи.

"Министр иностранных дел сказал, что теперь уже даны поручения нашим дипломатам быстро собрать уже группы на экспертном уровне, чтобы начать переговоры всех соответствующих вопросов", – отметил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, делегации РФ и США на встрече в Эр-Рияде договорились в первую очередь нормализовать работу посольств, так как они "абсолютно парализованы".

"Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа", – заключил Песков.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Стороны договорились начать формирование переговорных групп, которые помогут урегулировать конфликт на Украине.

Между тем, как заявили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать любые ультиматумы, которые, по его мнению, обсуждались на встрече РФ и США в Эр-Рияде. Он также не хочет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии.

Кроме того, Служба внешней разведки РФ предполагает, что Киев может организовать серию терактов против дипломатических представительств РФ в странах Европы для срыва переговоров. По данным ведомства, они могут быть осуществлены в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии, а также в Словакии и Венгрии.

