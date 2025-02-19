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Киев предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств РФ в странах Европы для срыва переговоров. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

По данным ведомства, они могут быть осуществлены в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии, а также, возможно, в Словакии и Венгрии.

"Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", – цитирует службу ТАСС.

В СВР подчеркнули, что в столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с РФ, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок".

Переговоры между делегациями РФ и США состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. По их итогам стороны решили, что им нужно приступить к формированию переговорных групп, которые позволят достичь мира на Украине.

Как писали украинские СМИ, в связи с прошедшими российско-американскими переговорами президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать любые ультиматумы. По его мнению, РФ и США обсуждали в Эр-Рияде именно это.

В свою очередь, Зеленский заявлял, что Украина не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии. Как предполагал глава киевского режима, на переговорах есть двусторонний трек.

