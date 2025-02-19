Медведев: Трамп прав, называя Зеленского "диктатором без выборов"

Фото: kremlin.ru

Американский лидер Дональд Трамп прав, назвав президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", написал заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

"Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав", – говорится в его публикации.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям.

В противном случае, как он считает, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

Критику в адрес Зеленского поддержал и американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Он оставил эмодзи "100%" под публикацией одного из пользователей, который утверждал, что президент Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

