Эксперт Кортунов усомнился в популярности "золотого" ВНЖ в США среди бизнесменов

26 февраля, 17:47Политика
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Продажа "золотого" вида на жительство (ВНЖ) не решит финансовые проблемы Штатов. Более того, властям придется постараться, чтобы сделать программу привлекательной для бизнесменов из других стран. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал политолог, член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал продажу в США новых "золотых" ВНЖ стоимостью 5 миллионов долларов. Он отметил, что вырученные деньги могут направить на погашение дефицита бюджета страны. По словам Трампа, благодаря новой программе в США поедут "богатые и успешные люди". В частности, он допустил, что "золотые" ВНЖ могут купить и российские олигархи. Министр торговли США Говард Латник отметил, что программа начнет действовать через две недели и заменит инвестиционную визу EB-5.
По словам Кортунова, программа может заинтересовать состоятельных клиентов, в частности бизнесменов.
Эксперт также отметил, что доходы от продаж ВНЖ вряд ли помогут в погашении дефицита бюджета.
"Я не думаю, что это решит все финансовые проблемы США. Дефицит бюджета связан, скажем, с процентами по растущему госдолгу – тут надо что-то делать со снижением ставок федеральной резервной системы. То есть вопрос это комплексный. Но, наверное, какую-то роль эта программа сыграть может, если ее удастся эффективно позиционировать в странах, где спрос на нее может оказаться значительным", – отметил специалист.
Ранее Трамп сообщил, что администрация США рассматривает возможность использовать для погашения госдолга часть средств, сэкономленных благодаря работе ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском. В частности, рассматривается вариант, при котором США будут отдавать 20% сэкономленных средств американским гражданам, а еще 20% пойдут на выплаты по долгу.