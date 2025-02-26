Эксперт Кортунов усомнился в популярности "золотого" ВНЖ в США среди бизнесменов

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Продажа "золотого" вида на жительство (ВНЖ) не решит финансовые проблемы Штатов. Более того, властям придется постараться, чтобы сделать программу привлекательной для бизнесменов из других стран. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал политолог, член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал продажу в США новых "золотых" ВНЖ стоимостью 5 миллионов долларов. Он отметил, что вырученные деньги могут направить на погашение дефицита бюджета страны. По словам Трампа, благодаря новой программе в США поедут "богатые и успешные люди". В частности, он допустил, что "золотые" ВНЖ могут купить и российские олигархи. Министр торговли США Говард Латник отметил, что программа начнет действовать через две недели и заменит инвестиционную визу EB-5.

По словам Кортунова, программа может заинтересовать состоятельных клиентов, в частности бизнесменов.

(получить ВНЖ в США. – Прим. ред.) может оказаться привлекательной. Если речь идет не о тех олигархах, которые находятся под американскими санкциями.

Андрей Кортунов политолог, член Российского совета по международным делам (РСМД) Если говорить о российских бизнесменах, то они традиционно предпочитали получать более доступные гражданства в европейских юрисдикциях, например на Кипре или в балканских странах. Но я допускаю, что для кого-то и такая возможностьможет оказаться привлекательной. Если речь идет не о тех олигархах, которые находятся под американскими санкциями.

Эксперт также отметил, что доходы от продаж ВНЖ вряд ли помогут в погашении дефицита бюджета.

"Я не думаю, что это решит все финансовые проблемы США. Дефицит бюджета связан, скажем, с процентами по растущему госдолгу – тут надо что-то делать со снижением ставок федеральной резервной системы. То есть вопрос это комплексный. Но, наверное, какую-то роль эта программа сыграть может, если ее удастся эффективно позиционировать в странах, где спрос на нее может оказаться значительным", – отметил специалист.



Андрей Кортунов политолог, член Российского совета по международным делам (РСМД) Многое зависит от того, как будет меняться ситуация внутри США. Сейчас есть встречная тенденция: богатые американцы начинают отказываться от гражданства и получают его в странах с более льготным налоговым режимом. Так что властям США придется постараться, чтобы сделать эту программу максимально привлекательной.

Ранее Трамп сообщил, что администрация США рассматривает возможность использовать для погашения госдолга часть средств, сэкономленных благодаря работе ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском. В частности, рассматривается вариант, при котором США будут отдавать 20% сэкономленных средств американским гражданам, а еще 20% пойдут на выплаты по долгу.