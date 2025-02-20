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02:33

Политика

Сэкономленные ведомством Маска средства могут направить на погашение госдолга США

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность использования части средств, сэкономленных благодаря работе ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE), которое возглавляет американский предприниматель Илон Маск, для погашения госдолга страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Рассматривается даже такой новый план, по которому мы будем отдавать американским гражданам 20% средств, сэкономленных DOGE, а еще 20% пойдут на выплаты по долгу", – сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

Ранее Маск заявлял, что США могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга.

Члены палаты представителей США достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства.

Трамп также предлагал включить в соглашение отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Однако позже данную инициативу отвергли.

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