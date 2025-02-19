Трамп заявил, что не нашел для США человека умнее Маска

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не нашел для страны человека умнее предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

В разговоре с каналом американский лидер отметил, что хотел найти кого-то умнее Маска, однако у него не вышло.

Ранее глава Штатов обращал внимание, что американские СМИ пытаются поссорить его с главой департамента. Трамп привел в качестве примера статьи некоторых изданий, в которых они утверждали, что он якобы уступил руководство страной Маску, некоторые журналисты также напрямую называли Маска президентом Штатов.

Между тем журнал Time представил обложку февральского выпуска, на которой глава департамента изображен сидящим в кресле президента США. Миллиардер приобрел огромное влияние на официальные власти страны, отмечают журналисты.