Журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США

Фото: time.com

Американский журнал Time представил обложку февральского выпуска, на которой миллиардер Илон Маск изображен сидящим в кресле президента США.

На обложке бизнесмен находится за столом "Резолют" в Овальном кабинете Белого дома. За спиной у Маска изображены флаги США и президента страны. Как пишет издание, миллиардер приобрел огромное влияние на официальные власти страны. Напоминается, что после критики Агентства США по международному развитию (USAID) со стороны владельца SpaceX оно практически прекратило свою деятельность.

"Ни одно частное лицо, тем более то, чье состояние и бизнес-сеть подпадают под непосредственный надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом американского правительства", – отмечается в материале.

Ранее Маск заявил, что USAID "пора умереть" и назвал ведомство преступной организацией. Кроме того, он обвинил агентство в финансировании исследований биологического оружия.

Недавно миллиардер, являющийся главой ведомства по повышению эффективности работы правительства США, поменял статус в своем аккаунте в соцсети X, назвав себя "технической поддержкой Белого дома". Причиной такой перестановки, как утверждает газета Politico, стала критика Маска со стороны некоторых чиновников и общественных деятелей в США.