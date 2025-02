Администрация Трампа решила прекратить финансирование крупнейших американских СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Администрация президента США Дональда Трампа прекратит финансирование нескольких крупнейших СМИ в стране. Речь идет о газетах Politico, The New York Times и агентстве Associated Press, сообщил в соцсети X глава ведомства по повышению эффективности правительства США Илон Маск.

Как уточнил миллиардер, правительство США больше не будет оплачивать дорогостоящие подписки на сервисы этих СМИ со стороны министерств. Так, Госдепартамент перестал платить Associated Press, министерство финансов – The New York Times, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отказалось от подписки на Politico.

Ранее сообщалось, что в США не менее 40 тысяч госслужащих согласились уволиться на условии выплаты выходного пособия, равного окладу за 8 месяцев работы. Эта мера может быть связана с новой политикой Трампа, который хочет оптимизировать работу госаппарата и сэкономить несколько миллиардов долларов для бюджета страны.

Тем временем президент США решил добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Кроме того, американский лидер подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях.