CNN: порядка 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться при выплате пособия

Фото: 123RF/photovs

Не менее 40 тысяч госслужащих согласились уволиться на условии выплаты выходного пособия, равного окладу за 8 месяцев работы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на CNN, в распоряжении которого оказался комментарий инсайдера из администрации президента США.

По версии журналистов, эта мера связана с новой политикой американского лидера Дональда Трампа, который хочет оптимизировать работу госаппарата и сэкономить несколько миллиардов долларов для бюджета страны.

Президент рассчитывает, что уволятся со своих должностей до 10% госслужащих. На данный момент, как утверждает телерадиокомпания, заявление об увольнении по собственному желанию написали около 2 миллионов госслужащих.

Ранее СМИ сообщили, что на Трампа подали в суд из-за указа об упрощении порядка увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Иск поступил в вашингтонский суд от профсоюза сотрудников казначейств, представляющих интересы 37 ведомств. В их заявлении указано, что постановление создает отдельную категорию работников, которых можно безапелляционно уволить.

