Bloomberg: Трамп пойдет под суд из-за указа об увольнении чиновников

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Президент США Дональд Трамп пойдет под суд из-за указа об упрощении порядка увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом пишет Bloomberg.

Как говорится в материале издания, на американского президента подали в суд в связи с новым указом. Иск поступил в вашингтонский суд от профсоюза сотрудников казначейств, представляющих интересы 37 ведомств. В их заявлении указано, что постановление создает отдельную категорию работников, которых можно безапелляционно уволить.

Новый лидер США уже подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Среди них – указ о помиловании 1,5 тысячи человек, осужденных за нападение на Капитолий, и введение чрезвычайного положения на границах страны.

Одним из своих первых указов Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций.