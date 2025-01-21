Лавров: первые заявления Трампа обозначают его методы продвижения интересов США

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Первые заявления президента США Дональда Трампа по внешней политике говорят о том, какие методы он и его новая администрация будут использовать в продвижении страны на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом министр прокомментировал решения республиканца о выходе США из Парижского соглашения по климату и ВОЗ, введении пошлин против стран БРИКС и других.

При этом Лавров напомнил, что интересы Штатов на международном уровне никогда не менялись вне зависимости от того, возглавляют ли Белый дом демократы или республиканцы. Они всегда заключались в желании быть сильнее любого конкурента.

"И предыдущая администрация руководствовалась этой же задачей. Президент Трамп показал, какими методами он хочет достигать этой цели", – цитирует политика ТАСС.

Тем не менее Россия с уважением относится к выбору американского народа, подчеркнул министр.

Новый лидер США уже подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Среди них – указ о помиловании 1,5 тысячи человек, осужденных за нападение на Капитолий, и введение чрезвычайного положения на границах страны.

При этом одним из своих первых указов Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций. Он также допустил, что может направить американские войска в Мексику.