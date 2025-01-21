Трамп подписал указ о признании наркокартелей террористическими угрозами

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который наделяет наркокартели статусом террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Подписывая документ, Трамп заявил, что граждане США годами ждали подобного решения со стороны властей. Он также допустил, что может направить американские войска в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Республиканец подчеркнул, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита США.

Ранее Трамп обещал ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в страну.

Кроме того, он также пообещал ввести дополнительные пошлины в 10% и на товары из Китая, заявив, что тарифы будут действовать, пока не решится проблема наркотрафика из КНР. По его словам, наркотики из Китая попадают в США в основном через Мексику.

