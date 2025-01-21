Пушков заявил о плохом предчувствии у стран ЕС насчет президентства Трампа

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

У стран Евросоюза плохое предчувствие по поводу президентского срока Дональда Трампа в США, так как он наносит "чудовищные" удары по всем ценностям либеральной элиты. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков, сообщает "Радио 1".

По словам политика, Трамп одним из первых указов признает в Штатах только два гендера – мужской и женский. Это стало неожиданным решением для "цитадели либеральной демократии", на которую правящие элиты в Европе всегда "смотрели с придыханием", уточнил Пушков. Он считает, что новый американский президент фактически разорвал общую систему ценностей, объединяющих США и ЕС.

"Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ и поддержанной властями этих стран", – отметил сенатор.

На фоне этих новостей наблюдается молчание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, евродепутатов в Брюсселе и властей ведущих столиц Европы, указал Пушков и добавил, что у них "просто нет слов – одни чувства".

Инаугурация Трампа состоялась в ротонде Капитолия 20 января. После принятия присяги на верность Конституции США политик вступил в должность 47-го американского президента.

В первый день на президентском посту Трамп в Белом доме подписал несколько десятков документов за 47 минут. Это мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию: лидера США окружали журналисты и задавали вопросы, на которые Трамп параллельно своей работе отвечал.