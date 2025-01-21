Эквадор поддержал решение Трампа в отношении наркокартелей

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Власти Эквадора поддержали решение президента США Дональда Трампа признать наркокартели международными террористическими организациями, следует из поста пресс-службы администрации президента южноамериканской страны в соцсети X.

Как пояснило правительство, этот шаг перекликается с политикой, проводимой эквадорским лидером Даниэлем Нобоа.

Подписывая соответствующий документ, Трамп заявил, что граждане США годами ждали подобного решения со стороны властей. Он также допустил, что может направить американские войска в Мексику для борьбы с наркокартелями.

В январе 2024 года в Эквадоре обострилась ситуация после побега из тюрьмы главаря одной из банд. Затем в нескольких тюрьмах произошли бунты. Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Спустя время полиция задержала несколько участников нападения, а большая часть заложников была освобождена.

Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских.



Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков.