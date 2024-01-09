В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире

Фото: телеграм-канал Readovka

Вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Об этом сообщает газета El Universo.

В понедельник, 8 января, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа из-за беспорядков, которые возникли после реорганизации тюрем страны. В нескольких пенитенциарных учреждениях Эквадора также прошли бунты, из тюрьмы сбежал лидер крупнейшей банды страны.

Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности, а также призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.

Ранее сообщалось, что в Сербии начались протесты вечером 24 декабря. Оппозиционеры пытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на их попытку полиция применила слезоточивый газ.