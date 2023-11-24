Десятки человек задержали после беспорядков в Дублине

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Полиция Дублина задержала 34 человека, которые участвовали в беспорядках. Перед судом предстанут 32 арестованных 24 ноября, сообщает издание The Irish Times со ссылкой на комиссара полиции Дрю Харриса.

Как он отметил, злоумышленники ограбили 13 магазинов, повредили три автобуса, один трамвай и 11 автомобилей правоохранительных органов. Комиссар подчеркнул, что такие беспорядки являются позором для ирландского общества.

"Беспорядков такого масштаба в Дублине не видели на протяжении нескольких десятилетий", – говорится в сообщении.

Утром 24 ноября автобусы и трамваи возобновили работу в городе. Кроме того, вновь открылся Тринити-колледж. Между тем пожарная служба добавила, что тушение машин продолжается.

"Продолжаются работы по восстановлению и очистке улиц", – указало ведомство.

23 ноября в центре Дублина, рядом со школой для девочек, неизвестный напал на нескольких детей. Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших детях, однако позже их число увеличилось до пяти. Их всех доставили в разные больницы столичного региона Ирландии. В частности, госпитализация потребовалась и трем детям с подозрениями на ножевые ранения.

После инцидента в городе начались протесты. Участники напали на полицейских возле площади Праннел, где ранее и произошел инцидент. Правоохранителей закидали пиротехническими средствами. Также митингующие подожгли одну из полицейских машин и еще несколько повредили.

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