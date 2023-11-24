В Дублине начались протесты после нападения на детей у местной школы

Фото: ТАСС/AP/Peter Morrison

В центре Дублина начались протесты после инцидента с нападением на детей рядом со школой для девочек. Об этом сообщает Ирландская телерадиовещательная компания.

Журналисты сообщают, что участники протестов напали на полицейских возле площади Праннел, где ранее и произошел инцидент. Правоохранителей закидали пиротехническими средствами. Также митингующие подожгли одну из полицейских машин и еще несколько повредили.

Сообщается, что как минимум один сотрудник полиции получил травмы.

По информации издания Irish Independent, участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит. Комиссар полиции Дрю Харрис призвал митингующих успокоиться, разойтись по домам и не мешать расследованию.

Ранее сообщалось, что в центре Дублина, рядом со школой для девочек, неизвестный напал на нескольких детей. Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших детях, однако позже их число увеличилось до пяти. Их всех доставили в разные больницы столичного региона Ирландии. В частности, госпитализация потребовалась и трем детям с подозрениями на ножевые ранения.

СК возбудил несколько уголовных дел по факту нападения подростков из Химок