Число пострадавших после нападения с ножом возле школы в Дублине выросло до 5 – СМИ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Минимум пять человек пострадали после нападения неизвестного с ножом неподалеку от школы для девочек в центре Дублина, пишет местная телерадиокомпания RTE.

Уточняется, что всех пятерых доставили в разные больницы столичного региона Ирландии. В частности, госпитализация потребовалась и трем детям с подозрениями на ножевые ранения.

"Все пятеро раненых были доставлены в различные больницы Дублина, в том числе в Children's Health Ireland в Крамлине и в больницу Mater", – уточнили в телерадиокомпании.

До этого издание Irish Independent сообщало, что травмы получили не менее трех детей. По данным СМИ, инцидент случился после 13:00 по местному времени (16:00 по Москве) недалеко от площади Парнелл-сквер. Двух несовершеннолетних госпитализировали.

Подозреваемый в нападении уже задержан. На месте работают сотрудники полиции, а дороги в районе происшествия перекрыты.

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