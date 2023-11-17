Мужчина выстрелил в потолок из ружья на станции метро "Рязанский проспект"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина выстрелил в потолок из ружья на станции столичного метрополитена "Рязанский проспект". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении уточнили, что выстрелу предшествовал конфликт двух мужчин перед входом в западный вестибюль станции. Предварительно, на почве личной неприязни. У одного из них было ружье и разрешение на его ношение.

Отмечается, что в результате случившегося пострадавших нет, нарушителя задержали пассажир, полиция и служба безопасности метро.

Полиция проводит следственные действия, станция метро работает в штатном режиме.

Ранее 25-летний мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Он беспричинно нанес ему несколько ударов руками.

До этого в ходе драки на платформе станции метро "Мичуринский проспект" мужчина ударил оппонента ножом. Его действия квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений").

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