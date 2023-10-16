Мужчина ударил ножом пассажира на станции метро "Мичуринский проспект"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В ходе драки на платформе станции метро "Мичуринский проспект" мужчина ударил оппонента ножом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В причинении легкого вреда здоровью подозревают 40-летнего пассажира метро.

"Действия фигуранта квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений"). Его привлечение к уголовной ответственности контролируется прокуратурой", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор мужчинам, которые напали на московских контролеров. Один толкнул сотрудницу на станции метро "Савеловская", отчего та упала и ударилась об ограждения, второй – укусил контролера за руку в автобусе.