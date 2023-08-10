Безбилетник спровоцировал драку на станции "Народное Ополчение"

На безбилетника хотят завести уголовное дело после драки, которую он спровоцировал на станции "Народное Ополчение". Безработный мужчина хотел пройти через турникеты без оплаты проезда.

Безбилетник пристроился за другим пассажиром, но тот почувствовал это и остановился. Мужчина толкнул его в спину, а в ответ на замечание набросился с кулаками. На помощь пришел сотрудник метро и остановил драку.

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