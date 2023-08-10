Более 70 многоквартирных домов получили повреждения после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 70 многоквартирных домов потерпели ущерб в виде разбитых окон и иных повреждений после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире "России 24".

Он уточнил, что повреждения обнаружены в более чем 230 квартирах. Восстановительные работы стартовали утром 10 августа. По словам Акулова, их стараются завершить максимально оперативно.

После ЧП в городе сохраняется спокойная обстановка, заявили RT в местной администрации. Там добавили, что жителей Сергиева Посада постоянно информируют о ситуации в городе, однако подробной информации о компенсационных выплатах пока нет.

О взрыве в Сергиевом Посаде сообщалось утром 9 августа. По информации экстренных служб, его причиной стали нарушения технологического процесса.

По последним данным, из-за инцидента пострадал 71 человек. Сейчас на лечении остаются 14 человек, трое из них в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Также одна женщина скончалась, еще двоих пациентов перевели на лечение в федеральные клиники.

В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС. До вечера 10 августа будет работать горячая линия для родственников пострадавших при взрыве. Обратиться за информацией о состоянии пострадавших можно по телефону +7 (966) 313-68-66.

Восстановительные работы в Сергиевом Посаде начнутся 10 августа