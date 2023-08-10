Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

Фото: Москва 24

Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс общается с родными и близкими, в настоящее время медики решают вопрос о ее реабилитации и назначении косметических операций. Об этом Москве 24 сообщил директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин.

"Сейчас самое главное – это ее реабилитация и отсутствие тяжелых последствий перенесенной аварии. <...> Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими", – сказал он, уточнив, что медики осуществляют все необходимые процедуры.

Пудовкин выразил надежду, что в ближайшие дни певица самостоятельно прокомментирует свое состояние в видеообращении. Он пообещал опубликовать комментарий Дэнс, как только он будет записан.

Также Пудовкин прокомментировал попавшие в Сеть фотографии Дэнс, сделанные в больнице. Он предположил, что снимки могли опубликовать люди, имеющие доступ в лечебное учреждение.

"Мы не хотели публиковать эти фотографии. Я их увидел вчера в интернете", – пояснил Пудовкин.

Лада Дэнс попала в аварию с участием трех машин вечером 5 августа. ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии Дэнс. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально ее госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Пудовкин 8 августа сообщал об ухудшении состояния певицы после проведения второй операции на лице для оптимизации имеющихся разрывов и порезов.

Также, по его данным, экспертиза подтвердила, что водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила необходимые меры безопасности.

Лада Дэнс перенесла вторую операцию на лице после аварии