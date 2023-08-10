Минсельхоз анонсировал безвозмездные поставки российского зерна в Африку

Фото: 123RF/slavkosereda

В скором времени российская сторона на безвозмездной основе передаст Африке зерно, рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тысяч до 50 тысяч тонн, сейчас это прорабатывается", – цитирует главу ведомства ТАСС.

В начале августа Владимир Путин и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ для возобновления черноморской инициативы. Они призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Вместе с этим делегация призвала ООН посодействовать разблокировке 200 тысяч тонн удобрений из РФ, сейчас они располагаются в морских портах Евросоюза.

Новости часа: саммит "Россия – Африка" прошел на хорошем уровне – Путин