Россия списала странам Африки долги на 23 миллиарда долларов

Фото: 123RF/viewapart

Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка".

По его словам, Москва пытается облегчить долговое бремя стран Африки. Помимо списанной задолженности, РФ по запросам африканских стран выделит еще более 90 миллионов на цели их развития.

Ранее Путин заверил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции и продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы.

Он напомнил, что в 2022 году РФ направила в африканские страны 11,5 миллиона тонн зерна, а за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 миллионов тонн.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия президент РФ сообщил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



Новости часа: Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке