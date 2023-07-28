Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия всегда будет ответственным поставщиком сельскохозяйственной продукции нуждающимся странам, в том числе безвозмездно, заявил Владимир Путин на пленарной сессии саммита "Россия – Африка".

Он отметил, что Москва увеличивает поставки сельхозтоваров странам Африки, даже несмотря на санкции, введенные против ее экспорта.

По словам президента, РФ понимает, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств.

Он напомнил, что в 2022 году РФ направила в африканские страны 11,5 миллиона тонн зерна, а за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 миллионов тонн.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия президент РФ сообщил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



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