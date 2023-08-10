10 самолетов ушли ночью на запасные аэродромы во время закрытия Внуково и Домодедово

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Прошедшей ночью 10 самолетов ушли на запасные аэродромы во время закрытия аэропортов Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации.

Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили запас топлива и изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами. После отмены ограничений они сели в аэропортах назначения.

В 05:25 ограничения на прием и отправку рейсов из-за сообщений о беспилотниках в аэропортах были сняты. В течение всего времени действия ограничений экипажи воздушных судов и наземных служб обеспечивали все необходимые меры безопасности.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты России с помощью беспилотников, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Всего уничтожено и подавлено 13 БПЛА.

Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожили в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Московской области. Около Севастополя дежурные средства ПВО поразили два беспилотника ВСУ, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, рухнули в Черное море.

9 августа Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.



Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу