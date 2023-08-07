Система ПВО сбила беспилотник в небе на подлете к Белгороду

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Белгороду беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу", – написал он.

Гладков, ссылаясь на предварительные данные экстренных служб, отметил, что пострадавших и инфраструктурных разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

До этого ПВО сбила беспилотник в небе над Калужской областью. Летательный аппарат попытался атаковать регион в ночь на 7 августа. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было.



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