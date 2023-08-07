Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

БПЛА уничтожили в ночь на 7 августа – в 02:30. В результате никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры также нет.

В ночь на 3 августа губернатор области заявлял, что средствам ПВО удалось сбить шесть беспилотников над Калужской областью. В результате этого никто не пострадал, к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Позже появились сообщения, что еще один беспилотный летательный аппарат был сбит на юго-западе Калужской области.

Минобороны РФ затем сообщило, что в регионе удалось пресечь попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. В ведомстве подтвердили, что пострадавших и разрушений нет.



В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку БПЛА в Москве