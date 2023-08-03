Шесть БПЛА сбили в небе над Калужской областью силами ПВО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Минувшей ночью при попытке пролета над Калужской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА", – заявил он.

По информации Шапши, в результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы региона.

До этого беспилотник сбили в районе населенного пункта Кара-Коба Терновского муниципального округа города федерального значения Севастополя. В результате падения объекта произошел взрыв, который привел к возгоранию травы и деревьев. О пострадавших не сообщалось.



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