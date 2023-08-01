Жительница Строгина опровергла информацию о взрыве дрона в ее квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв в квартире одного из домов в столичном районе Строгино был вызван духовым шкафом. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на жительницу пострадавшей квартиры.

О попадании дрона в окно дома на улице Твардовского утром 1 августа сообщал телеканал "360".

"Эмчеэсовцы сказали, что у вас взорвался духовой шкаф. Беспилотников нет", – уточнила женщина, заметив, что взрыв был очень мощным, ударной волной выбило оконное стекло.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что ко взрыву на улице Твардовского привело нарушение техники эксплуатации духовки. В результате происшествия никто не пострадал.

Тем не менее в ночь на 1 августа три дрона ВСУ действительно предприняли попытку атаки по столице. Два из них сбили над Подмосковьем, а третий подавили средствами РЭБ уже над городом, из-за чего тот врезался в одну из башен "Москвы-Сити".

