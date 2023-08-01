МО РФ сообщило о пресечении попытки террористической атаки Киева на объекты в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены над Подмосковьем, один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории "Москва-Сити". Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области", – указано в сообщении.

Два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников попытались атаковать Москву и были сбиты средствами ПВО, один из них врезался в башню в "Москва-Сити".

По его словам, в результате атаки было нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 30 июля Минобороны РФ также сообщало о предотвращении атаки украинских беспилотников. Один из них был ликвидирован средствами ПВО в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других БПЛА были подавлены средствами РЭБ, и, потеряв управление, рухнули на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

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