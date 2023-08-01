Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько беспилотников попытались атаковать Москву и были сбиты средствами ПВО, один из них врезался в башню в "Москва-Сити". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа", – написал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. По его словам, в результате атаки было нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 30 июля Собянин проинформировал, что украинские беспилотники атаковали "Москва-Сити". Тогда в результате инцидента фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения, никто не пострадал.

Впоследствии о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками заявили в Минобороны РФ. Один из беспилотников ВСУ был ликвидирован средствами ПВО в воздухе над Одинцовским районом Московской области. Два других БПЛА были подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Новости часа: в ООН прокомментировали атаку БПЛА по "Москва-Сити"