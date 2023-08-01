Очевидцы рассказали об атаке БПЛА на "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидцы рассказали об атаке беспилотников на "Москва-Сити", произошедшей в ночь на 1 августа.

По словам одного из свидетелей случившегося, живет он в 1,5 километра от комплекса. Ночью он услышал сильный грохот и почувствовал вибрацию по дому.

"В этот раз посильнее было, чем в прошлый раз (30 июля. – Прим. ред.). Была слышимость такая же, но именно вибрация дошла до дома только в этот раз. В прошлый раз был как гром, а в этот – прям конкретно слышно", – рассказал мужчина.

Еще одна очевидица отметила, что в момент ЧП спала и проснулась от грохота. Она отметила, что взрыв был настолько мощным, что разбудил всех ее соседей. При этом, по ее словам, никто не паниковал.

"Где взрывы, никто не понял. То ли один был взрыв, то ли два, потому что попало в две точки, одна – пониже, вторая – выше. Возможно, что было два взрыва, но паники не было никакой. Единственное, кто-то из соседей на паркинг спустился, кто-то сразу уехал, но это три-четыре человека. В целом люди тут не паникующие", – подчеркнула она.

Другой очевидец сообщил о сильной вибрации в момент взрыва. Он заметил, что это уже не первое такое ЧП, однако он выразил надежду, что все будет хорошо.

"Первое впечатление – был громкий хлопок. Все жильцы сразу начали писать в чат дома. Я живу в башне (которую повредил беспилотник. – Прим.ред.) на 40-м этаже", – добавил он.

Еще одна собеседница Москвы 24 сообщила, что услышала громкий хлопок, но когда вышла на улицу, уже было спокойно.

"Были пожарные машины, а так, в целом, спокойно все", – заметила она.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. На место ЧП были вызваны экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.



Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников