МЧС опровергло информацию о причастности БПЛА к хлопку в квартире в Строгино

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Главное управление МЧС РФ по Москве опровергло сообщения СМИ о том, что в окно одной из квартир жилого дома в районе Строгино влетел дрон. Причиной хлопка на улице Твардовского является нарушение техники безопасности, сообщает Агентство "Москва".

"Причиной звука хлопка в одной из квартир по адресу улица Твардовского, дом 9, корпус 1, стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора (духового шкафа). Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников попытались атаковать Москву и были сбиты средствами ПВО, один из них врезался в башню в "Москва-Сити".

По его словам, в результате атаки было нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 30 июля Минобороны РФ также сообщало о предотвращении атаки украинских беспилотников. Один из них был ликвидирован средствами ПВО в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других БПЛА были подавлены средствами РЭБ, и, потеряв управление, рухнули на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Новости часа: в ООН прокомментировали атаку БПЛА по "Москва-Сити"