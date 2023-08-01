Политолог заявил, что Украина хочет запугать россиян атаками по "Москва-Сити"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Украинские силы хотят напугать жителей России, атакуя Москву беспилотниками, считает руководитель центра политического анализа Павел Данилин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что БПЛА не были нацелены на башни в "Москва-Сити". Они оказались там в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.

"Со стратегической точки зрения это никакого эффекта не имеет, а с политической точки зрения снесенный небоскреб – очень плохой пиар", – высказался он.

Политолог уверен, что Киев продолжит осуществлять атаки с целью запугивания россиян. Однако Данилин подчеркнул, что спровоцировать панику и беспорядки в РФ у противника не получится.

В ночь на 1 августа украинские силы предприняли очередную попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, а третий подавили средствами РЭБ уже над городом, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

Как сообщил Сергей Собянин, украинский беспилотник врезался в ту же башню, что пострадала 30 июля. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания.

Следователи завели уголовное дело после попадания беспилотника в башню. В ходе расследования правоохранители намерены установить причастных к данному преступлению лиц.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаками по российским гражданским объектам президент Украины Владимир Зеленский компрометирует Соединенные Штаты.



Движение трех автобусов до башен "Москва-Сити" восстановлено