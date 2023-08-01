Уголовное дело возбудили после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело после попадания беспилотника в башню "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки нескольких беспилотников 1 августа пролететь в столицу. Один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в башню "IQ-квартал" в "Москва-Сити", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в ходе расследования установят причастных к данному преступлению лиц.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.

Также, по информации СМИ, несущие конструкции башни "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити" оказались не повреждены после атаки беспилотника. Пресса отметила, что на месте случившегося работают специалисты, которые оценивают ущерб.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти осознают угрозу от атак беспилотников на Москву и в связи с этим принимают необходимые меры безопасности.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников