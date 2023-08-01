Попадание беспилотника не повредило несущие конструкции башни в "Москва-Сити" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несущие конструкции башни "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити" оказались не повреждены после атаки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника, на месте случившегося работают специалисты, которые оценивают ущерб.

"Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены", – говорится в сообщении.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. На место ЧП были вызваны экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников