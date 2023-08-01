Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские власти осознают угрозу от атак беспилотников на Москву и в связи с этим принимают необходимые меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются", – сказал он, комментируя атаку дронов ВСУ на российскую столицу в ночь на 1 августа.

Один из журналистов поинтересовался у представителя Кремля, видят ли российские власти аналогию между атаками на "Москву-Сити" и терактом 11 сентября 2001 года в США. Песков ответил отрицательно.

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, а третий подавили средствами РЭБ уже на территории города, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

Как отмечал Сергей Собянин, украинский беспилотник врезался в ту же башню, что пострадала 30 июля. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания.



Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в Сити в результате атаки БПЛА