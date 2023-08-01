Сотрудники Минэкономразвития работают на удаленке после атаки БПЛА на "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Минэкономразвития РФ работают на удаленке после атаки беспилотников на "Москва-Сити", где располагается офис ведомства. Об этом сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко.

По ее словам, ущерб зданию оценивают специалисты. Кроме того, идет оценка безопасности нахождения в здании людей – на это потребуется время.

"Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке. Еще со времен ковидных ограничений для этого созданы условия. Совещания проводятся в режиме ВКС", – цитирует Левченко РИА Новости.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников