В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После новой атаки беспилотников на Москву советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал, что "неустановленных дронов" будет больше.

"Больше неустановленных дронов… больше войны", – написал он в своем Twitter, таким образом фактически признав ответственность за эту атаку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя в глазах мирового сообщества как террористическую ячейку.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников