Захарова назвала киевский режим "террористической ячейкой" после атаки дронов на Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя в глазах мирового сообщества как террористическую ячейку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"(Утро. – Прим. ред.) омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка", – сказала она.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. На место ЧП были вызваны экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.



Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников