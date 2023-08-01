Атаками по гражданским объектам РФ Зеленский компрометирует США – Захарова

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Атаками по российским гражданским объектам президент Украины Владимир Зеленский компрометирует Соединенные Штаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский компрометирует Вашингтон. <...> [Президент США Джо] Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна – спонсор терроризма", – написала она в своем телеграм-канале.

По ее мнению, у поступков украинского президента есть две причины: его "гнилое, служащее тьме" нутро и стремление получить побольше помощи от США.

При этом дипломат уверена, что Байден в преддверии президентских выборов не может быть заинтересован в складывающейся ситуации, поскольку в противном случае американские либералы будут ассоциироваться с терроризмом.

"Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический", – подытожила представитель МИД.

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, а третий подавили средствами РЭБ уже на территории города, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

Как отмечал Сергей Собянин, украинский беспилотник врезался в ту же башню, что пострадала 30 июля. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания.



Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников