Над территорией Калужской области пресекли попытку Киева осуществить атаку БПЛА

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В ночь на четверг, 3 августа, над территорией Калужской области пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть БПЛА. В результате пострадавших и разрушений нет.

Ранее о пресеченной атаке беспилотников сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы региона.

До этого беспилотник сбили в районе населенного пункта Кара-Коба Терновского муниципального округа города федерального значения Севастополя. В результате падения объекта произошел взрыв, который привел к возгоранию травы и деревьев. О пострадавших не сообщалось.



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