Беспилотник сбили в районе Кара-Кобы в Севастополе

Беспилотник сбили в районе населенного пункта Кара-Коба Терновского муниципального округа города федерального значения Севастополя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники", – заявил Развожаев.

По данным губернатора, пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Развожаев пообещал сообщить подробную информацию позже.

Ранее Минобороны РФ рассказало об атаке украинских боевиков на корабль Черноморского флота "Сергей Котов", который выполнял задачи в районе Севастополя.

Атаку вели посредством беспилотников, оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1 000 и 800 метров. Пострадавших в результате атаки нет.