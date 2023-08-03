11:15Происшествия
Российские ПВО сбили еще один беспилотник в Калужской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит на юго-западе Калужской области, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем официальном телеграм-канале.
"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", – отметил он.
По словам Шапшы, вследствие произошедшего никто не пострадал, инфраструктура не была повреждена или разрушена.
В ночь на 3 августа губернатор области заявлял, что средствам ПВО удалось сбить шесть беспилотников над Калужской областью. В результате этого никто не пострадал, к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Позже Минобороны РФ сообщило, что в регионе удалось пресечь попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. В ведомстве подтвердили, что пострадавших и разрушений нет.
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