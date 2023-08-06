Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", – написал мэр.

Ранее в аэропорту Внуково ввели ременные ограничения на вылет и прилет самолетов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла. По данным онлайн-табло, во Внуково задержали и отменили 23 рейса, в Домодедово задержали 12 самолетов и отменили 2 рейса, в Шереметьево задерживаются шесть рейсов.

В ночь на 1 августа была совершена попытка атаки беспилотников на Москву. Украинский дрон врезался в одну из башен "Москвы-Сити". В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже отметили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.