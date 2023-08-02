США оправдали терроризм Киева своей реакцией на атаки БПЛА на Москву – МИД

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Вашингтон официально оправдал террористические методы Украины, отказавшись осуждать атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, такие действия Украина совершает с технической поддержкой, вооружениями и информацией Запада.

"Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей", – подчеркнула дипломат.

Утром 30 июля Минобороны РФ сообщало о предотвращении атаки украинских беспилотников. Один из них был ликвидирован средствами ПВО в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других БПЛА были подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, рухнули на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

В ночь на 1 августа украинский дрон снова врезался в башню в "Москва-Сити". Как сообщал Сергей Собянин, в результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников